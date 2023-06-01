ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日15時～17時、火～金曜日15時～17時35分）、5月30日の放送に元・日刊スポーツ編集局長の久保勇人が出演。「認知症1000万人時代」という言葉も聞かれる中、日本の認知症、アルツハイマー病の実情はどうなっているのか解説した。 長野智子「認知症、そしてアルツハイマ