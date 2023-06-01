きょうの市場は全体的に一服感が広がっており、ポンドドルも１．３６ドル台前半での狭い範囲での取引が続いている。本日は英地方選挙が実施されており、その結果待ちの雰囲気も広がっている。一方、ポンド円も２１３円ちょうど付近まで上昇後はレンジ取引に終始。 米国とイランが和平合意への期待を受けて、投資家は英中銀の利上げ期待を縮小させている。報道では米国とイランの交渉は継続しており、ホルムズ海峡の再開につ