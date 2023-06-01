1990年代後半を代表するSFアニメ『機動戦艦ナデシコ』をはじめとした作品を手がけたアニメ演出家・監督の佐藤竜雄さんが肝不全のため亡くなったことがわかりました。61歳でした。訃報弊社制作のアニメーション作品において、監督としてご参画いただき多大なるご尽力を賜っておりました佐藤竜雄氏が、かねてより療養中のところ、2026年4月24日、肝不全のため永眠いたしました。享年61歳でした。… pic.twitter.com/52bZGxUt5V&mdash