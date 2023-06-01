プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「イカとネギのオイスター炒め」 「ジャガイモのシンプル煮」 「ミディトマトのふんわり卵炒め」 の全3品。 メインはしっかりとした味でご飯が進みます。副菜はシンプルでおいしい2品を添えて。【主菜】イカとネギのオイスター炒め プリッとしたイカ、白ネギやタケノコなど様々な食感が楽しめる炒め物です。 ©Eレシピ 調理時間：30分 カロリ