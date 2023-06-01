米ＳＮＳ大手メタ（旧フェイスブック）は、写真共有アプリ「インスタグラム」で、１７歳以下の利用者向けの保護機能を日本で強化すると発表した。薬物やアルコールなど、子どもに不適切な投稿について、今後数か月かけて閲覧制限を一段と厳しくする。インスタでは１７歳以下の利用者に対し、自殺や性的な内容を含む投稿の閲覧を制限している。今後は薬物に関連した器具や、高所からの飛び降りといった危険な行為、残虐な表現な