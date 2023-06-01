ハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船について、最初に乗客が死亡したあと、30人が南大西洋のイギリス領セントヘレナ島で下船していたことが分かりました。クルーズ船の運行会社によりますと、4月24日にセントヘレナ島で下船したのは、12カ国の乗客28人と国籍不明の2人です。国籍が判明した人の中に日本人は含まれていません。下船した30人の中には、4月11日に船内で亡くなったオランダ人男性の妻も含まれていて、女