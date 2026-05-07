連休明けの日経平均株価が大幅上昇し、最高値を更新しました。日経平均株価は一時3500円を超えて上昇し、6万3000円台をつけました。株価を押し上げたのは、アメリカとイランの戦闘終結への期待です。日本の大型連休中に、アメリカでは半導体関連企業などの好決算が相次ぎ、株価が大幅高となった流れも相場をけん引しました。市場関係者からは、「このまま株価が上昇基調を強めるかは今後の日本企業の決算内容次第だ」との声もあが