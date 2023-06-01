【モデルプレス＝2026/05/08】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（毎週木曜よる9時〜）の公式YouTubeチャンネルが5月7日に更新された。釼持吉成（KINARI）の黒髪姿に注目が集まっている。【写真】「日プ」慶応出身イケメン練習生「美形際立つ」黒髪姿◆「日プ新世界」釼持吉成、黒髪姿披露同アカウントは、同月14日に配信される第2回順位発表式の様子を一部公開した。4