ブリュッセルにあるEU本部＝4月29日（ロイター＝共同）【ブリュッセル共同】日本と欧州連合（EU）は7日、閣僚級による「ハイレベル経済対話」をブリュッセルで開いた。会合後に発表した共同声明によると、戦略物資の安定確保へ協力を進めることで一致した。重要鉱物や防衛・宇宙産業、電池などの分野で連携を深める。日本は会合で、EUが検討する「欧州製」の電気自動車（EV）を優遇する政策の修正も求めた。赤沢亮正経済産業相