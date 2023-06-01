国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）は７日、２０２８年ロサンゼルス五輪に向けたアクションスポーツ予選をまとめて実施する五輪予選シリーズの開幕戦を、同年５月に東京で開催すると発表した。同シリーズの国内開催は初めてとなる。シリーズは４都市で開かれ、東京大会の日程は５月４〜７日。その後は５月に上海（中国）、６月にモントリオール（カナダ）、オーランド（米国）で開催。初めて実施された２４年パリ五輪前の２都市