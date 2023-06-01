【キーウ共同】ロシア国営テレビは7日、対ドイツ戦勝記念日の9日にモスクワで実施する軍事パレードをウクライナが攻撃した場合、キーウのウクライナ最高会議や大統領府が報復攻撃の対象となり、近隣にある日本大使館も標的に含まれる可能性があると報じた。日本大使館の位置も地図で示したが、既に別の場所に移転しており、古い位置情報を伝えた。ロシア国営テレビは報復攻撃の対象になる可能性がある施設として、アルメニア、