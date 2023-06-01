いつもの餃子や春巻きの皮が、およねさんのアイディアで変幻自在。餃子の皮でスライスチーズを巻いたら、ひと口でちょうどいいサイズ感のトッポギが完成♪甘じょっぱいタレが絶妙で、加熱時間も短くていいから楽ちんです。皮が余ったなんてこと、もうありませんよ〜！『チーズを巻いてトッポギ風』のレシピ材料（作りやすい分量）餃子の皮……8枚スライスチーズ（溶けないタイプ）……4枚白いりごま……少々〈たれ〉砂糖……小さ