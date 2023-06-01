NY株式7日（NY時間11:04）（日本時間00:04） ダウ平均49867.54（-43.05-0.09%） ナスダック26004.20（+165.26+0.64%） CME日経平均先物62705（大証終比：-425-0.68%） 欧州株式7日GMT15:04 英FT100 10303.57（-135.09-1.29%） 独DAX 24743.26（-175.43-0.70%） 仏CAC40 8237.35（-62.07-0.75%） 米国債利回り 2年債 3.861（-0.004） 10年債 4.344（-0.005） 30年債 4.