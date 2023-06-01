NY株式7日（NY時間11:12）（日本時間00:12） ダウ平均49887.31（-23.28-0.05%） ナスダック25967.41（+128.47+0.50%） CME日経平均先物62675（大証終比：-455-0.73%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は横ばい。このところの上げが一服している。米国とイランが戦闘終結に向けた合意に近づいているとの期待を背景に米株式市場は最高値更新が続いている。しかし、本日はその勢いは一服。ただ、下押す動