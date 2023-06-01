【ブリュッセル＝上杉洋司】大西洋航行中のクルーズ船でハンタウイルスの集団感染が疑われている問題で、オランダの公共放送ＮＯＳは７日、途中下船した乗客の女性に対応したＫＬＭオランダ航空の客室乗務員が感染した可能性のある症状を訴え、アムステルダムの病院に入院したと報じた。ロイター通信によると、これまでに感染疑いや感染が確認されたのはクルーズ船に乗っていた８人。客室乗務員への感染が確認されれば、感染拡