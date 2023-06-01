働く人の7割以上が、将来の経済的な不安を抱えています。不動産の販売・管理などを手がける企業が実施した「経済的な安心・心のゆとりに関する意識調査」。それによると、将来、経済的不安を感じる人は7割以上。「収入面」や「支出面」を心配する声が上がる一方、最も多かったのは、「将来に必要な金額が分からない」という“見通しが立てられないこと”への不安でした。調査では、見通しが立てられないタイプを4つに分類。今の家