2026年のゴールデンウィークの空の便や鉄道の利用者は、前の年を上回りました。空の便では、国際線の利用者は全日空が前の年を14％以上上回る約21万人、日本航空も前の年を2％以上上回る約17万人でした。新幹線や特急列車では、JR各社の利用者は前の年を5％上回る、あわせて約1476万人で、コロナ禍以降では最多となりました。東海道新幹線は、下りのピークだった5月2日の利用者が49万3000人で、ゴールデンウィーク期間としては過去