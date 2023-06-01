7日未明、東京・日本橋の路上で男性が車にはねられ死亡したひき逃げ事件で、警視庁は、男性をはね死亡させたなどとして44歳の男を逮捕しました。逮捕されたのは、東京・足立区の職業不詳・高岡覚容疑者です。警視庁によりますと、高岡容疑者は7日午前3時すぎ、中央区日本橋本町で石元大佑さんを乗用車ではねて死亡させ、そのまま逃走した疑いがもたれています。石元さんはその後トラック2台にもひかれ、それぞれの運転手が通報して