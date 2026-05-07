証券各社がサムスン電子とSKハイニックスに対する目標株価を引き上げている。SK証券のハン・ドンヒ研究員は7日にまとめた報告書で、「サムスン電子の目標株価を50万ウォン、SKハイニックスを300万ウォンに上方修正する」と明らかにした。ハン研究員は「米国とイランの戦争にともなう景気への懸念を反映し引き下げていた目標株価収益率（P/E）を以前の水準に引き上げたため」と説明した。業績見通しも2026年の営業利益はサムスン電