通信業界を中心に活躍するライター4人による「スマホ会議（仮）」今回はソフトバンクの新料金プランや衛星通信サービス、MVNOの動きについて話し合っていきます。 「ahamoだけ遅い」は本当？ 佐藤 最近、SNS上で「ドコモよりもahamoは繋がらない」といった話題が盛り上がっていました。こちら改めてご解説いただけますでしょうか。 佐藤 石川氏 ahamoしか使っていないからそう感じると