アップルの「iPhone」の普及価格帯モデル「iPhone 17e」が発売された。昨年発売された「iPhone 16e」の後継モデルに位置付けられる。本誌ではすでに速報記事などが掲載されているが、筆者も実機を購入したので、レポートをお送りしよう。 iPhoneのもっとも低価格なモデル 国内で半数近いシェアを持つアップルのiPhone。例年9月に主力モデルが投入されてきたが、もうひとつのiPhoneとして、価格を抑えた「iPhone S