FIFAワールドカップ2026の開幕まで残り約1カ月となった中、共催国の1つでもあるメキシコ代表に、緊張感が走っている。メキシコサッカー連盟（FMF）は現地時間6日、声明を発表した。同リリースの中には、FIFAワールドカップ2026開幕に向けて、リーガMX（メキシコ1部リーグ）の各クラブに所属する選手たちを対象としたメキシコ代表の合宿が現地時間6日の20時よりスタートすることが記載されている。それだけではない。FMFは次の