中国で、国防相経験者の2人が汚職で執行猶予付きの死刑判決を言い渡されました。中国の国営メディアによりますと、軍の裁判所にあたる軍事法院は7日、収賄と贈賄の罪で李尚福前国防相に、収賄の罪で魏鳳和元国防相にそれぞれ執行猶予2年付きの死刑判決を言い渡しました。2人への判決には生涯にわたる政治権利の剥奪や、全財産の没収も含まれていて、死刑の執行猶予の終了後は無期懲役に減刑されますが、仮釈放は認められず終身監禁