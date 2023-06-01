高市総理大臣が5月19日から20日に韓国を訪れ、李在明（イ・ジェミョン）大統領と会談する方向で調整していることがわかりました。日韓関係を未来志向で安定的に発展させることを改めて確認し、北朝鮮を含む地域情勢などについて意見を交わす見通しです。首脳が相互に行き来する「シャトル外交」の一環で、前回は1月に高市総理の地元の奈良県で会談していました。