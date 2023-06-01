アメリカのルビオ国務長官が7日、バチカンを訪れ、ローマ教皇と面会しました。トランプ政権としては、イラン情勢をめぐり悪化した関係を修復したい考えです。アメリカのルビオ国務長官は7日、バチカンを訪れ、教皇レオ14世と面会しました。会談では「中東情勢や西半球の相互利益」について協議を行い、「アメリカとローマ教皇庁との強固な関係」を確認したということです。アメリカとイタリア、ローマ教皇との関係は、イラン情勢を