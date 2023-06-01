【ポケモン しとしとあまやどり】 5月下旬 発売予定 価格：1回300円 タカラトミーアーツは、ガチャ商品「ポケモン しとしとあまやどり」を5月下旬に発売する。価格は1回300円。 本商品は、ポケモンたちが雨を楽しむ様子を再現したフィギュア。水滴の部分はクリアカラーのこだわり仕様となっている。ピカチュウ、ピィ、キモリ、ゴンベ、ヌメイルの5種類がライ