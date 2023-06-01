【F-22 ラプター】 5月8日 出荷開始 価格：6,490円 ハセガワは5月8日に、1/48スケールプラモデル「F-22 ラプター」再販分の出荷を開始する。価格は6,490円。 本商品は、アメリカ空軍の制空戦闘機「F-22 ラプター」を1/48スケールで立体化したもの。電波吸収シートの再現や、機体表面の表現を追求し、コクピット、エアダクト内部、ウェポン