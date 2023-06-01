【Amazon：Packlyx製「超音波振動カッター」】 期間：5月8日0時～5月12日23時59分 Amazonにて、Packlyx製「超音波振動カッター」が特別価格で販売されている。期間は5月12日23時59分まで。 今回、3,000mAh大容量バッテリーを搭載したUSB-C充電式の超音波カッターが登場。重量205gのコンパクトボディに30W出力と40,000Hzの超高速振動を搭載し、プロ・アマ問わず