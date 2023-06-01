【Amazon：DJI ドローン セール】 開催期間：5月8日0時～5月20日23時59分 DJI Mini 4K Amazonにて、DJIのドローンがセール価格で販売されている。期間は5月20日23時59分まで。 期間中、1/2.3インチCMOSセンサーを搭載し最大4Kの動画を撮影できる「DJI Mini 4K」と、同じく4K撮影に対応した135gの軽量ドローン「DJI Neo コンボ」がお買い得になっ