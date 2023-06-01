京都府南丹市で息子を殺害した疑いで再逮捕された父親が、「『本当の父親じゃないのに』などと言われて、殺害した」という趣旨の供述をしていたことがわかりました。京都府南丹市内の公衆トイレで息子の結希さんの首を絞め付けるなどして殺害した疑いで、6日、再逮捕された安達優季容疑者（37）。逮捕前の任意の取り調べに対し、「『本当の父親じゃないのに』などと言われ、腹を立てて首を絞めて殺害した」という趣旨の供述をして