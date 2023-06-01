国際オリンピック委員会（IOC）本部前に掲げられた五輪マーク＝6日、ローザンヌ（ロイター＝共同）【ローザンヌ（スイス）共同】国際オリンピック委員会（IOC）は7日、ウクライナ侵攻を続けるロシアの同盟国、ベラルーシに対する国際大会参加制限の勧告を、全面的に解除すると発表した。これまでは個人資格の「中立選手」としての出場のみ容認する姿勢で、国を代表する形での参加は認めないよう、国際競技連盟（IF）や大会主催者
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