国際オリンピック委員会（IOC）本部前に掲げられた五輪マーク＝6日、ローザンヌ（ロイター＝共同）【ローザンヌ（スイス）共同】国際オリンピック委員会（IOC）は7日、ウクライナ侵攻を続けるロシアの同盟国、ベラルーシに対する国際大会参加制限の勧告を、全面的に解除すると発表した。これまでは個人資格の「中立選手」としての出場のみ容認する姿勢で、国を代表する形での参加は認めないよう、国際競技連盟（IF）や大会主催者