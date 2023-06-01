天皇皇后両陛下と長女・愛子さまが栃木県の御料牧場での静養を終え、帰京されました。天皇ご一家は、栃木県高根沢町と芳賀町にまたがる御料牧場での静養を終え、7日午後5時半ごろ、皇居に戻られました。ご一家は御料牧場に5月1日から7日間滞在し、到着の際には栃木県知事らとリラックスした表情で挨拶を交わされていました。ご一家はこれまでもたびたび御料牧場で静養されていて、散策や野菜の収穫、動物とのふれあいを楽しまれて