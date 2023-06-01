【Amazon：REGZAテレビ セール】 セール期間：5月8日0時～5月20日23時59分 Amazonにて、REGZA(レグザ)の4K液晶スマートテレビ「E350R」シリーズ(2025年モデル)がセール価格で販売されている。セール期間は5月20日23時59分まで。 本製品は、ネット動画の映像も高画質に再現する4K液晶スマートテレビ。レグザパワーオーディオシス