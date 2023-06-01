【Amazon：アイ・オー・データ モニター】 期間：5月8日0時～5月21日23時45分 27インチゲーミングモニター「GigaCrysta」（EX-GD271JD） Amazonにて、アイ・オー・データのモニターが特別価格で販売されている。期間は5月21日23時45分まで。 今回、AHVAパネルを採用した27インチゲーミングモニター「GigaCrysta」（EX-G