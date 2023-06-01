ＣＨＡＧＥ＆ＡＳＫＡのＣｈａｇｅがドラムボーカリストで俳優でもあるシシド・カフカとのコラボレーションが決定。６月末にはコラボ楽曲「ＭａｇｉｃＫｎｉｇｈｔ（魔法夜曲）」の配信し、さらにシシドが主催するライブにＣｈａｇｅが出演することも決まった。ラジオ番組で共演したことをきっかけに「いつかご一緒できれば」と願い続けていたＣｈａｇｅ。満を持して今回のコラボレーションをオファーし、「シシド・チャゲ」