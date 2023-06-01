国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）は７日、スイスで理事会を開き、２０２８年ロサンゼルス五輪の切符をかけた「五輪予選シリーズ」の開催地に東京が選ばれたと発表した。同シリーズはスケートボードなどの都市型スポーツを１か所に集約して同時開催する大会で、３月に日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）は招致に名乗りを上げ、会場を代々木公園および代々木エリア一帯を検討し、調整を進めていた。開催地は東京の他に中国・上