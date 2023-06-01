WHO（世界保健機関）はハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船をめぐり、これまでに5人の感染を確認したと発表しました。大西洋を航行中のクルーズ船でハンタウイルスの集団感染が疑われている問題で、WHOのテドロス事務局長は日本時間7日午後10時過ぎに会見を行い、感染が疑われている8人のうち、新たに2人の感染を確認し、感染者はあわせて5人になったと発表しました。WHOは今回の状況について、新型コロナウイルスと