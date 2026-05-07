三菱UFJフィナンシャル・グループはグーグルと提携し、AIが「パートナー」として商品をおすすめし、支払いもしてくれるサービスを目指します。三菱UFJフィナンシャル・グループは、個人向け金融サービスでグーグルと提携すると発表しました。利用者が欲しい商品を写真に撮るだけで、AIが単価や送料などを比較して商品を提案し、利用者が選ぶと支払いを実行してくれるほか、AIがライフプランナーのように住宅ローンの提案をするなど