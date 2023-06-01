BNLイタリア国際 大会期間：2026年5月5日～2026年5月17日 開催地：イタリア ローマ コート：クレー（赤土） 結果：[マヤ ジョイヌト] 0 - 2 [ビクトリジャ グルビク] 試合の詳細データはこちら≫ BNLイタリア国際第3日がイタリア ローマで行われ、女子シングルス2回戦で、第29シードのマヤ ジョイヌトとビクトリジャ グルビクが対戦した。 第1セットはビクトリジャ グルビクが7