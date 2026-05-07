INI「DUM」Performance Videoサムネイル（C）LAPONE ENTERTAINMENT グローバルボーイズグループINIが７日、8TH SINGLE『PULSE』より、収録曲「DUM」（ダム）のPerformance VideoをINI公式YouTubeで公開した。【動画】INI「DUM」Performance Video４月22日リリースの8TH SINGLE『PULSE』はフラゲ日からハーフミリオンを突破し、初週で72.5万枚を売り上げ、デビューシングルから9作連続でハーフミリオンを達成。“今