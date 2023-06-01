シンガー・ソングライターのＣｈａｇｅ、ドラムボーカリストで女優のシシド・カフカがコラボレーションしたことが８日、発表された。「シシド・チャゲ」として、６月末にコラボ楽曲「ＭａｇｉｃＫｎｉｇｈｔ（魔法夜曲）」を配信リリースする。ラジオ番組の共演をきっかけに、「いつかご一緒できれば」と願い続けていたシシドが満を持してオファー。Ｃｈａｇｅが快諾した。楽曲を書き下ろしたＣｈａｇｅは「あの夜、僕のラジ