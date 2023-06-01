A東京戦で活躍し、拳を握る長崎の熊谷（11）＝ハピネスアリーナ（（C）B.LEAGUE）バスケットボールのりそなBリーグのプレーオフ、チャンピオンシップ（CS）で7日、B1昇格3季目でCS初出場の長崎が爆発力を見せつけた。追う展開で迎えた第3クオーターに、ガード熊谷の突破などが光り、一挙30得点で逆転。B1秋田から今季加入した司令塔は「最高のプレゼントになった」と30歳の誕生日に自ら花を添えた。今季、米プロNBAで実績があ
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