CHAGE and ASKAのChage（68）とシシド・カフカ（40）がユニット「シシド・チャゲ」を結成することが8日、分かった。6月末には「Magic Knight（魔法夜曲）」を配信リリース。7月18日にはシシドのライブにChageが出演する。ユニットはラジオ番組での共演がきっかけで実現した。「Magic Knight」は直木賞作家の万城目学さんが作詞し、Chageが作曲したファンクナンバーになっている。Chageは「あの夜、僕のラジオ番組に現れたカフカち