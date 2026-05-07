きょう未明、東京・中央区の日本橋付近で40代の男性が死亡したひき逃げ事件で、警視庁は乗用車を運転していた44歳の男を逮捕しました。過失運転致死とひき逃げの疑いで逮捕されたのは、東京・足立区の職業不詳・高岡覚容疑者（44）です。高岡容疑者はきょう午前3時20分ごろ、中央区日本橋本町の路上で、千葉県松戸市の石元大佑さん（46）を乗用車ではねて死亡させたうえ、そのまま走り去った疑いがもたれています。警視庁によりま