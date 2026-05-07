きょう、熊本県八代市議会議員の成松由紀夫容疑者（54）ら3人があっせん収賄の疑いで逮捕されました。成松容疑者ら3人は、八代市の新庁舎の建設をめぐり、2016年から2019年6月ごろ、東京の建設会社「前田建設工業」を含む共同企業体が工事を落札できるようにあっせんし、見返りとして、2021年6月、現金6000万円を受け取った疑いがもたれています。警察は3人の認否について明らかにしていません。