【ローザンヌ（スイス）共同】国際オリンピック委員会（IOC）は7日、2028年ロサンゼルス五輪の切符を争う都市型スポーツの国際大会「五輪予選シリーズ」の開催地に、東京が決まったと発表した。複数の競技を集約して同時開催する大会で、日本オリンピック委員会（JOC）は代々木公園や周辺などを活用する案をまとめている。東京のほか、上海、モントリオール、米フロリダ州オーランドも開催地に選ばれた。五輪予選シリーズ