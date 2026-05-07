汚職事件で起訴された中国の魏鳳和元国防相と李尚福前国防相に執行猶予付きの死刑判決が言い渡されました。中国国営新華社通信によりますと、軍事裁判所は7日、魏鳳和元国防相と李尚福前国防相の2人に対し、執行猶予2年付きの死刑判決を言い渡しました。2年間の猶予期間が満了した後には、法律に基づき、死刑が減刑され、終身刑になるということです。2人は国防相の地位を利用して多額の金銭を受け取ったとされていて、魏元国防相