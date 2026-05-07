【モデルプレス＝2026/05/07】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（毎週木曜よる9時〜）の第7話が5月7日、動画配信サービス・Lemino（レミノ）にて独占配信され、ポジションバトルの結果が発表された。【写真】「日プ」現場投票1位のイケメン練習生◆「日プ新世界」ポジションバトルの結果発表第7話では、ダンスやボーカル、ラップなどのポジションに分かれてチームを編