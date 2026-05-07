歌手中森明菜（６０）が５日放送のテレビ東京の経済番組「ＷＢＳ」（ワールドビジネスサテライト）にインタビュー出演し、話題を集めた。はにかみながら「経済は弱い方なんですけど一生懸命見るようにしてます」と語り、世界情勢についても。夏には２０年ぶりツアーを控え、番組エンディングテーマ曲「カサブランカ」に込めた思いも語った。ネットでも突然の出演に驚きが広がり「明菜ちゃん出とる」「あら明菜ちゃんがＷＢＳ