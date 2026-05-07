フランス代表FWキリアン・ムバッペの“バカンス騒動”が波紋を広げている。米『beIN SPORTS』によると、スペインの人気女優エステル・エクスポシトさん(26)が、ムバッペとのイタリア旅行を巡る批判を受け、自身のSNSコメント欄を制限する対応に追い込まれたという。騒動の発端となったのは、負傷離脱中だったムバッペがエクスポシトさんとともにイタリア・サルデーニャ島で休暇を過ごしていたことだった。レアル・マドリーはリ